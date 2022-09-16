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Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией

Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией.
Милли Меджлис
16 сентября 2022 г. 15:12
Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией
Зияфет Аскеров / Report/Firudin Səlimov

Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией.

Как сообщает Report, с таким предложением на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией выступил председатель Комитета Зияфет Аскеров.

По его словам, люди, которые будут переселены на эти территории, должны жить комфортно: “Мы предлагаем, чтобы на границе с Арменией была создана безопасная зона, и наши вынужденные переселенцы, которые будут туда переселены, чувствовали себя комфортно”.

З.Аскеров отметил, что Армения всегда прибегает к провокациям: “Пашинян в Брюсселе говорит одно, а по возвращении в свою страну, действует по-другому”.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP suggests creating safe zone on border with Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ermənistanla sərhədində təhlükəsiz zona yaradılması təklif edilir

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