Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией

Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией.

Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией.

Как сообщает Report, с таким предложением на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией выступил председатель Комитета Зияфет Аскеров.

По его словам, люди, которые будут переселены на эти территории, должны жить комфортно: “Мы предлагаем, чтобы на границе с Арменией была создана безопасная зона, и наши вынужденные переселенцы, которые будут туда переселены, чувствовали себя комфортно”.

З.Аскеров отметил, что Армения всегда прибегает к провокациям: “Пашинян в Брюсселе говорит одно, а по возвращении в свою страну, действует по-другому”.