Предлагается отменить ПЦР-тесты для членов семей и адвокатов при встрече с заключенными

В Азербайджане предлагается отменить требование о проведении ПЦР-теста для членов семей и адвокатов при встрече с заключенными.

В Азербайджане предлагается отменить требование о проведении ПЦР-теста для членов семей и адвокатов при встрече с заключенными.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев на первом пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Он также напомнил, что для некоторых лиц, прибывающих в Азербайджан, отменено требование о проведении ПЦР-теста: "Но сегодня этот тест все еще запрашивается для членов семей и адвокатов, которые посещают заключенных в пенитенциарном учреждении. Это также означает дополнительные расходы для этих людей. Поэтому я предлагаю, по крайней мере, сначала отменить требование о ПЦР-тестировании для адвокатов".