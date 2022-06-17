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Предлагается отменить ПЦР-тесты для членов семей и адвокатов при встрече с заключенными

Предлагается отменить ПЦР-тесты для членов семей и адвокатов при встрече с заключенными В Азербайджане предлагается отменить требование о проведении ПЦР-теста для членов семей и адвокатов при встрече с заключенными.
Милли Меджлис
17 июня 2022 г. 12:03
Предлагается отменить ПЦР-тесты для членов семей и адвокатов при встрече с заключенными

В Азербайджане предлагается отменить требование о проведении ПЦР-теста для членов семей и адвокатов при встрече с заключенными.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев на первом пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Он также напомнил, что для некоторых лиц, прибывающих в Азербайджан, отменено требование о проведении ПЦР-теста: "Но сегодня этот тест все еще запрашивается для членов семей и адвокатов, которые посещают заключенных в пенитенциарном учреждении. Это также означает дополнительные расходы для этих людей. Поэтому я предлагаю, по крайней мере, сначала отменить требование о ПЦР-тестировании для адвокатов".

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Версия на азербайджанском языке Məhbusların ailə üzvləri və vəkillər üçün PCR testi tələbənin ləğvi təklif olunur

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