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Предлагается назначить спецпредставителей по вопросу возвращения в Западный Азербайджан

Предлагается назначить спецпредставителей по вопросу возвращения в Западный Азербайджан Возвращение в Западный Азербайджан должно быть актуализировано во всем мире через зарубежные неправительственные организации и международные учреждения.
Милли Меджлис
2 декабря 2024 г. 12:45
Предлагается назначить спецпредставителей по вопросу возвращения в Западный Азербайджан
Report/ Firi salim

Возвращение в Западный Азербайджан должно быть актуализировано во всем мире через зарубежные неправительственные организации и международные учреждения.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев на парламентских слушаниях на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

Он предложил назначить специальных представителей Инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан, которые будут вести работу в данном направлении.

"Необходимо назначить докладчика Инициативной группы и задокументировать преступления вандализма, совершенные в Западном Азербайджане. Докладчик должен представить эти факты и материалы зарубежным странам, парламентам и НПО. Также по вопросу возвращения в Западный Азербайджан может быть избран специальный представитель. Можно постоянно держать этот вопрос в повестке дня, ссылаясь на международные пакты, конвенции и другие документы, и заниматься его пропагандой", - сказал он.

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Версия на английском языке MP proposes to appoint special representatives on issue of return to Western Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı xüsusi nümayəndələrin təyin olunması təklif edilir

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