Предлагается назначить спецпредставителей по вопросу возвращения в Западный Азербайджан

Возвращение в Западный Азербайджан должно быть актуализировано во всем мире через зарубежные неправительственные организации и международные учреждения.

Возвращение в Западный Азербайджан должно быть актуализировано во всем мире через зарубежные неправительственные организации и международные учреждения.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев на парламентских слушаниях на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

Он предложил назначить специальных представителей Инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан, которые будут вести работу в данном направлении.

"Необходимо назначить докладчика Инициативной группы и задокументировать преступления вандализма, совершенные в Западном Азербайджане. Докладчик должен представить эти факты и материалы зарубежным странам, парламентам и НПО. Также по вопросу возвращения в Западный Азербайджан может быть избран специальный представитель. Можно постоянно держать этот вопрос в повестке дня, ссылаясь на международные пакты, конвенции и другие документы, и заниматься его пропагандой", - сказал он.