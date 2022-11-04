О нас

Депутат предложил еще более усилить обеспечение азербайджанской армии

Депутат предложил еще более усилить обеспечение азербайджанской армии Армения сегодня рассматривает возможность закупки нового во оружения как у Ирана, так и у Индии. Естественно, это оружие будет направлено против Азербайджана. Поэтому предлагаю еще больше усилить снабжение нашей армии.
Милли Меджлис
4 ноября 2022 г. 15:38
Депутат предложил еще более усилить обеспечение азербайджанской армии

"Армения сегодня рассматривает возможность закупки нового вооружения как у Ирана, так и у Индии. Естественно, это оружие будет направлено против Азербайджана. Поэтому предлагаю еще больше усилить снабжение нашей армии".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, выступая 4 ноября на совместном заседании комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, средства, выделяемые в бюджете на военную сферу, должны направляться и на социальное обеспечение семей военнослужащих, увеличение расходов на командировки: "Тарифы на командировки, принятые Кабинетом министров, остались со времен советской власти и должны быть скорректированы до сегодняшних цен. Следует иметь в виду, что лицо, ранее платившее аренду в размере 50 манатов, сегодня платит 200 манатов. Обязательно следует учитывать расходы на социальное обеспечение семей военнослужащих".

Новрузов также отметил, что сегодня в стране около 100 тысяч ветеранов войны: “Определенные льготы, предусмотренные для этих лиц, были отменены, введены пособия. Предлагаю увеличить размер пособия с учетом регулярного роста цен. Таким образом, доведение этой цифры до 130-150 манатов может помочь их социальному обеспечению”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun təminatının daha da gücləndirilməsi təklif olunur

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi