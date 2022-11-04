Депутат предложил еще более усилить обеспечение азербайджанской армии

Армения сегодня рассматривает возможность закупки нового во оружения как у Ирана, так и у Индии. Естественно, это оружие будет направлено против Азербайджана. Поэтому предлагаю еще больше усилить снабжение нашей армии.

"Армения сегодня рассматривает возможность закупки нового вооружения как у Ирана, так и у Индии. Естественно, это оружие будет направлено против Азербайджана. Поэтому предлагаю еще больше усилить снабжение нашей армии".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, выступая 4 ноября на совместном заседании комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, средства, выделяемые в бюджете на военную сферу, должны направляться и на социальное обеспечение семей военнослужащих, увеличение расходов на командировки: "Тарифы на командировки, принятые Кабинетом министров, остались со времен советской власти и должны быть скорректированы до сегодняшних цен. Следует иметь в виду, что лицо, ранее платившее аренду в размере 50 манатов, сегодня платит 200 манатов. Обязательно следует учитывать расходы на социальное обеспечение семей военнослужащих".

Новрузов также отметил, что сегодня в стране около 100 тысяч ветеранов войны: “Определенные льготы, предусмотренные для этих лиц, были отменены, введены пособия. Предлагаю увеличить размер пособия с учетом регулярного роста цен. Таким образом, доведение этой цифры до 130-150 манатов может помочь их социальному обеспечению”.