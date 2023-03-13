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Предлагается адаптировать медицинское образование в Азербайджане к опыту зарубежных стран

Предлагается адаптировать медицинское образование в Азербайджане к опыту зарубежных стран В настоящее время в некоторых странах 6-летнее медицинское образование эквивалентно магистратуре.
Милли Меджлис
13 марта 2023 г. 12:43
Предлагается адаптировать медицинское образование в Азербайджане к опыту зарубежных стран

В настоящее время в некоторых странах 6-летнее медицинское образование эквивалентно магистратуре.

Как сообщает Report, об этом сказал ректор Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Герай Герайбейли во время выступления на общественных слушаниях в Милли Меджлисе по законопроекту ”О высшем образовании“.

По его словам, резидентура считается более высоким уровнем: “В некоторых странах резидентура даже рассматривается как уровень магистратуры. Как будет происходить переход в докторантуру с этой точки зрения? В нашем университете нет резидентуры по некоторым специальностям. Может ли человек, окончивший эти специальности, быть принят в докторантуру в будущем? Потому что в действующем законодательстве есть термин врач-специалист. Однако, хотя человек, получивший 6-летнее медицинское образование, считается врачом, но не считается специалистом. Вероятно, эти вопросы тоже будут рассмотрены”.

Касаясь вопроса управления, Г.Герайбейли сказал, что в положении Министерства науки и образования указано, что деканы могут переизбираться один раз: “Я предлагаю, чтобы это также относилось к заведующим кафедрой. Времена, когда один человек работал заведующим кафедрой 30 лет, давно прошли”.

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