Правоохранительные органы Азербайджана спасли свыше 90 жертв торговли людьми в 2024 году

Правоохранительные органы Азербайджана спасли свыше 90 жертв торговли людьми в 2024 году

Правоохранительные органы Азербайджана в рамках расследования уголовных дел в прошлом году установили 91 жертву торговли людьми и принудительного труда, среди которых 90 женщин и один мужчина.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Документ был обсужден на совместном заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству парламента Азербайджана.

В годовом отчете отмечается, что 53 жертвы подверглись сексуальной эксплуатации в Турции, 35 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в Государстве Катар, а 1 человек стал жертвой трудовой эксплуатации внутри страны.

Среди пострадавших 12 человек в возрасте от 18 до 25 лет, 49 - от 25 до 35 лет, 29 - старше 35 лет. 19 жертв являются жителями столицы, 72 - жителями других городов и районов республики. 78 человек подверглись эксплуатации в 2015-2023 годах, а 13 - в 2024 году.

Каждой из 80 жертв была выплачена единовременная помощь в размере 700 манатов, 56 человек были размещены во временном убежище Министерства внутренних дел, где им была оказана медицинская (ВИЧ, СПИД, гинекологическая, терапевтическая), социальная, психологическая, юридическая и другая помощь.

В 2024 году 18 жертв торговли людьми были направлены на профессиональные курсы, 9 человек трудоустроены. 2 ребенка-жертвы были приняты в интернат-школу с интеграционным обучением для продолжения образования. 44 жертвам было обеспечено возвращение в семью.