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Правительство разрабатывает новый документ в связи с лекарствами

Правительство разрабатывает новый документ в связи с лекарствами Правительство разрабатывает новый документ в связи с лекарственными средствами.
Милли Меджлис
29 марта 2023 г. 13:08
Правительство разрабатывает новый документ в связи с лекарствами

Правительство разрабатывает новый документ в связи с лекарственными средствами.

Как передает Report, об этом сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

По его словам, необходимо решить вопрос с дефицитом лекарств в стране: "Сообщается, что в Кабинете министров разрабатывается новый документ о лекарственных средствах. Премьер-министр Али Асадов во время выступления в парламенте отметил, что при подготовке этого документа уточняется мнение опытных специалистов. Вероятно, на определенном этапе к подготовке будут привлечены и члены комитета. Считаю, что это поспособствует упрощению ввоза лекарств в Азербайджан, и, возможно, снижению цен".

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