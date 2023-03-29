Правительство разрабатывает новый документ в связи с лекарствами

Правительство разрабатывает новый документ в связи с лекарственными средствами.

Правительство разрабатывает новый документ в связи с лекарственными средствами.

Как передает Report, об этом сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

По его словам, необходимо решить вопрос с дефицитом лекарств в стране: "Сообщается, что в Кабинете министров разрабатывается новый документ о лекарственных средствах. Премьер-министр Али Асадов во время выступления в парламенте отметил, что при подготовке этого документа уточняется мнение опытных специалистов. Вероятно, на определенном этапе к подготовке будут привлечены и члены комитета. Считаю, что это поспособствует упрощению ввоза лекарств в Азербайджан, и, возможно, снижению цен".