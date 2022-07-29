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Повышены зарплаты депутатов Милли Меджлиса

Повышены зарплаты депутатов Милли Меджлиса Президент Ильхам Алиев утвердил поправку в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".
Милли Меджлис
29 июля 2022 г. 16:09
Повышены зарплаты депутатов Милли Меджлиса

Президент Ильхам Алиев утвердил поправку в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, в закон внесены нижеуказанные поправки:

- по статье 21:

1.1.1. отменяются первая, вторая и шестая части;

1.1.2. в третьей части слова «в размере 2 475 манатов» заменяются словами «в сумме 3 550 манатов»;

1.1.3. в пятой части слова «в однократном размере» заменяются словами «в двукратном размере».

Из статьи 29 исключается второе предложение.

Дата вступления данного закона в силу - с 1 июля 2022 года.

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Версия на английском языке Salaries of Milli Majlis deputies increased
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatlarının maaşı artırılıb

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