Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов

Для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы (СДВС), прапорщиков и мичманов предельный возраст пребывания на действительной военной службе в мирное время увеличивается с 45 до 48 лет.

Для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы (СДВС), прапорщиков и мичманов предельный возраст пребывания на действительной военной службе в мирное время увеличивается с 45 до 48 лет.

По данным Report, это отражено в проекте поправок к положениям "О воинской обязанности и военной службе" и "О порядке прохождения военной службы".

Целью поправок является обеспечить достижение ими минимального стажа, требуемого для выхода на пенсию по выслуге лет (25 календарных лет), а также для более эффективного и длительного использования опыта военнослужащих, приобретенного за годы службы.