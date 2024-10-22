Потерявшие родителей дети при первом трудоустройстве могут получить единовременное пособие в 6 тыс. манатов

Увеличен размер единовременного пособия, выплачиваемого детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, при их первом трудоустройстве.

Увеличен размер единовременного пособия, выплачиваемого детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, при их первом трудоустройстве.

Как сообщает Report, соответствующая поправка в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" была вынесена на обсуждение и принята в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, в целях применения более эффективного принципа социального обеспечения в сумму единовременного пособия предложено включить денежную компенсацию за одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование.

Тем самым единовременное пособие при первом трудоустройстве будет доведено до 6 тысяч манатов.