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Потерявшие родителей дети при первом трудоустройстве могут получить единовременное пособие в 6 тыс. манатов

Потерявшие родителей дети при первом трудоустройстве могут получить единовременное пособие в 6 тыс. манатов Увеличен размер единовременного пособия, выплачиваемого детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, при их первом трудоустройстве.
Милли Меджлис
22 октября 2024 г. 16:52
Потерявшие родителей дети при первом трудоустройстве могут получить единовременное пособие в 6 тыс. манатов

Увеличен размер единовременного пособия, выплачиваемого детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, при их первом трудоустройстве.

Как сообщает Report, соответствующая поправка в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" была вынесена на обсуждение и принята в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, в целях применения более эффективного принципа социального обеспечения в сумму единовременного пособия предложено включить денежную компенсацию за одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование.

Тем самым единовременное пособие при первом трудоустройстве будет доведено до 6 тысяч манатов.

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