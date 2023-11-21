Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района

Административным центром восстановленного Агдеринского района Азербайджана станет город Агдере.

Административным центром восстановленного Агдеринского района Азербайджана станет город Агдере.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поступившем в Милли Меджлис законопроекте о создании Агдеринского района.

Согласно законопроекту, поселок Суговушан вновь передается в состав Агдеринского района. Кроме того, территория Агдеринского района, упраздненного в 1992 году как административно-территориальная единица и разделенного между Кяльбаджарским, Тертерским и Агдамским районами, организована в прежнем порядке.

Напомним, что Агдеринский район как административно-территориальная единица был упразднен в 1992 году, а его территория разделена между Кяльбаджарским, Тертерским и Агдамским районами, в то время поселок Суговушан также был присоединен к Тертерскому району.

7 июля 1993 года Агдеринский район был оккупирован армянами.

Отметим, что 19-20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий вооруженных сил Азербайджана Агдере вернулся под контроль Азербайджана. 15 октября президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в городе Агдере.