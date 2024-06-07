Порядок прохождения гражданами Азербайджана медосмотра для вступления в брак за рубежом утвержден в I чтении

Устанавливается новый порядок прохождения медицинского обследования для заключения брака гражданами Азербайджана, проживающими за рубежом.

Устанавливается новый порядок прохождения медицинского обследования для заключения брака гражданами Азербайджана, проживающими за рубежом.

Как сообщает Report, проект поправок в Семейный кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, желающие заключить брак в посольствах и консульствах граждане смогут пройти обязательное медицинское обследование в стране проживания.

По действующему законодательству, азербайджанские граждане, вне зависимости от страны проживания, должны пройти обязательное обследование в медучреждениях по месту жительства в Азербайджане, после чего могут заключить брак в посольствах и консульствах за рубежом.

В перечень заболеваний, по которым необходимо пройти обязательное обследование перед вступлением в брак, входят гемофилия, талассемия, гепатит, СПИД и некоторые венерические заболевания.

Согласно изменениям, граждане смогут проходить необходимое медицинское обследование в стране, где аккредитовано диппредставительство, в котором они планируют зарегистрировать брак, либо по месту фактического проживания.

После обсуждений проект поправок был поставлен на голосование и принят в первом чтении.