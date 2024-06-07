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Порядок прохождения гражданами Азербайджана медосмотра для вступления в брак за рубежом утвержден в I чтении

Порядок прохождения гражданами Азербайджана медосмотра для вступления в брак за рубежом утвержден в I чтении Устанавливается новый порядок прохождения медицинского обследования для заключения брака гражданами Азербайджана, проживающими за рубежом.
Милли Меджлис
7 июня 2024 г. 13:41
Порядок прохождения гражданами Азербайджана медосмотра для вступления в брак за рубежом утвержден в I чтении

Устанавливается новый порядок прохождения медицинского обследования для заключения брака гражданами Азербайджана, проживающими за рубежом.

Как сообщает Report, проект поправок в Семейный кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, желающие заключить брак в посольствах и консульствах граждане смогут пройти обязательное медицинское обследование в стране проживания.

По действующему законодательству, азербайджанские граждане, вне зависимости от страны проживания, должны пройти обязательное обследование в медучреждениях по месту жительства в Азербайджане, после чего могут заключить брак в посольствах и консульствах за рубежом.

В перечень заболеваний, по которым необходимо пройти обязательное обследование перед вступлением в брак, входят гемофилия, талассемия, гепатит, СПИД и некоторые венерические заболевания.

Согласно изменениям, граждане смогут проходить необходимое медицинское обследование в стране, где аккредитовано диппредставительство, в котором они планируют зарегистрировать брак, либо по месту фактического проживания.

После обсуждений проект поправок был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdəki Azərbaycan vətəndaşlarının nikahla əlaqədar tibbi müayinədən keçmələrinə görə yeni qayda ilk oxunuşda təsdiqlənib

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