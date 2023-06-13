Приняты поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О разведывательной и контрразведывательной деятельности"

Приняты поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О разведывательной и контрразведывательной деятельности"

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении приняты поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О разведывательной и контрразведывательной деятельности".

https://static.report.az/photo/3fa7485f-0c35-3197-aeaa-ea8c8ba09d35.jpg https://static.report.az/photo/3fa7485f-0c35-3197-aeaa-ea8c8ba09d35.jpg