На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении приняты поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О разведывательной и контрразведывательной деятельности".
Как сообщает Report, проект поправок к закону "О воинской обязанности и военной службе" подразумевает уточнение понятия воинского учета, совершенствование порядка воинского учета военнообязанных, уволенных со срочной действительной военной службы в соответствующем органе исполнительной власти, а также уволенных с действительной военной службы в соответствующем органе исполнительной власти и не переведенных в запас этого органа или снятых с воинского учета.
В проекте имеются поправки технического характера.
Проект поправок в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" предусматривает усовершенствование порядка снятия с воинского учета лиц, призванных или добровольно поступивших на действительную военную службу в субъектах разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также уточнение круга запаса субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности.