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Приняты поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О разведывательной и контрразведывательной деятельности"

Приняты поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении приняты поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О разведывательной и контрразведывательной деятельности".
Милли Меджлис
13 июня 2023 г. 13:27
Приняты поправки в законы О воинской обязанности и военной службе и О разведывательной и контрразведывательной деятельности

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении приняты поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О разведывательной и контрразведывательной деятельности".

Как сообщает Report, проект поправок к закону "О воинской обязанности и военной службе" подразумевает уточнение понятия воинского учета, совершенствование порядка воинского учета военнообязанных, уволенных со срочной действительной военной службы в соответствующем органе исполнительной власти, а также уволенных с действительной военной службы в соответствующем органе исполнительной власти и не переведенных в запас этого органа или снятых с воинского учета.

В проекте имеются поправки технического характера.

Проект поправок в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" предусматривает усовершенствование порядка снятия с воинского учета лиц, призванных или добровольно поступивших на действительную военную службу в субъектах разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также уточнение круга запаса субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” və “Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında” qanunlara dəyişikliklər III oxunuşda qəbul edilib

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