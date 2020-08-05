Поправки в закон "О занятости" вынесены на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Как передает Report, о проекте рассказал председатель комитета ММ по труду и социальной политике Муса Гулиев.
По словам председателя комитета, предлагается 48 поправок в 14 статей закона. В поправках отражены обеспечение доступности занятости, расширение охвата привлекаемых к профподготовке, общественным работам.
После обсуждения проект поправок в закон был вынесен на голосование и принят в первом чтении.