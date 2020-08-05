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Поправки в закон "О занятости" вынесены на обсуждение в первом чтении

Поправки в закон "О занятости" вынесены на обсуждение в первом чтении Поправки в закон "О занятости" вынесены на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
5 августа 2020 г. 16:27
Поправки в закон О занятости вынесены на обсуждение в первом чтении

Поправки в закон "О занятости" вынесены на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как передает Report, о проекте рассказал председатель комитета ММ по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По словам председателя комитета, предлагается 48 поправок в 14 статей закона. В поправках отражены обеспечение доступности занятости, расширение охвата привлекаемых к профподготовке, общественным работам.

После обсуждения проект поправок в закон был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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