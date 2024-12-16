Поправки в закон "О таможенном тарифе" приняты в окончательном чтении

Милли Меджлис Азербайджана утвердил поправки в закон "О таможенном тарифе" в третьем чтении.

Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документу, импорт техники, технологического оборудования и установок производителями электроэнергии по проектам, стоимость которых превышает минимальную сумму, установленную уполномоченным органом, освобождается от таможенных пошлин. Льгота действует на срок, указанный в договоре купли-продажи электроэнергии, заключенном в рамках закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", но не более чем на 30 лет, включая период строительства.

Кроме того, освобождение от таможенных пошлин предусмотрено для импорта оборудования, сырья и материалов частными партнерами в рамках проектов государственно-частного партнерства. Льгота распространяется на срок, указанный в договоре партнерства, но не превышает 30 лет, включая период строительства.

Документ также предусматривает классификацию Кабинетом министров льгот и освобождений по таможенным пошлинам для оценки их влияния на доходы государственного бюджета.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.