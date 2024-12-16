О нас

Поправки в закон "О таможенном тарифе" приняты в окончательном чтении

Поправки в закон "О таможенном тарифе" приняты в окончательном чтении
Милли Меджлис
16 декабря 2024 г. 12:26
Поправки в закон О таможенном тарифе приняты в окончательном чтении

Милли Меджлис Азербайджана утвердил поправки в закон "О таможенном тарифе" в третьем чтении.

Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документу, импорт техники, технологического оборудования и установок производителями электроэнергии по проектам, стоимость которых превышает минимальную сумму, установленную уполномоченным органом, освобождается от таможенных пошлин. Льгота действует на срок, указанный в договоре купли-продажи электроэнергии, заключенном в рамках закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", но не более чем на 30 лет, включая период строительства.

Кроме того, освобождение от таможенных пошлин предусмотрено для импорта оборудования, сырья и материалов частными партнерами в рамках проектов государственно-частного партнерства. Льгота распространяется на срок, указанный в договоре партнерства, но не превышает 30 лет, включая период строительства.

Документ также предусматривает классификацию Кабинетом министров льгот и освобождений по таможенным пошлинам для оценки их влияния на доходы государственного бюджета.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Gömrük tarifi haqqında” qanuna dəyişiklik son oxunuşda təsdiqlənib

Другие новости из категории

Али Асадов: По сегодняшний день на освобожденные территории переселено 2 417 семей
Али Асадов: По сегодняшний день на освобожденные территории переселено 2 417 семей
16 декабря 2024 г. 12:18
Парламент в третьем чтении принял изменения в три закона 
Парламент в третьем чтении принял изменения в три закона 
16 декабря 2024 г. 12:12
Милли Меджлис обсуждает в III чтении бюджетный пакет на 2025 год
Милли Меджлис обсуждает в III чтении бюджетный пакет на 2025 год
16 декабря 2024 г. 11:07
Милли Меджлис 16 декабря обсудит в III чтении бюджетный пакет
Милли Меджлис 16 декабря обсудит в III чтении бюджетный пакет
13 декабря 2024 г. 18:38
Начальник главного управления: Мы еще не готовы к сокращению срока военной службы
Начальник главного управления: Мы еще не готовы к сокращению срока военной службы
13 декабря 2024 г. 16:57
В Азербайджане планируют создать электронный кабинет для призывников и военнообязанных
В Азербайджане планируют создать электронный кабинет для призывников и военнообязанных
13 декабря 2024 г. 15:50
Уклонистам от службы в армии могут ограничить выезд из Азербайджана
Уклонистам от службы в армии могут ограничить выезд из Азербайджана
13 декабря 2024 г. 15:41
В Азербайджане снижается предельный возраст пребывания на срочной военной службе
В Азербайджане снижается предельный возраст пребывания на срочной военной службе
13 декабря 2024 г. 15:28
В Азербайджане предлагают расширить перечень оснований для освобождения от призыва в армию
В Азербайджане предлагают расширить перечень оснований для освобождения от призыва в армию
13 декабря 2024 г. 15:23
В Азербайджане призывают снизить возраст призыва на медкомиссию для негодных
В Азербайджане призывают снизить возраст призыва на медкомиссию для негодных
13 декабря 2024 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi