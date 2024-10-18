Поправки в закон "О статусе муниципалитетов" утверждены в третьем чтении

Новые правила проведения первого заседания и избрания председателя муниципалитета в Азербайджане утверждены в третьем чтении.

Как сообщает Report, поправки в закон "О статусе муниципалитетов" обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, первое заседание муниципалитета будет проводиться в течение 5 рабочих дней после объявления Центральной избирательной комиссией результатов муниципальных выборов.

На первом заседании муниципалитета до избрания председателя заседание будет вести старший по возрасту член муниципалитета.

Проект был вынесен на голосование и принят.