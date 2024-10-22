Поправки в закон о разведывательной и контрразведывательной деятельности приняты в первом чтении

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении законопроект, согласно которому спецслужбы разведки и контрразведки могут засекретить причины отказа тому или иному кандидату в приеме на действительную службу.
Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" обсуждались на сегодняшнем заседании парламента.
Поправки также предусматривают расширение прав разведывательных и контрразведывательных субъектов Азербайджана для дальнейшего совершенствования знаний и навыков своих сотрудников. В частности, планируется развивать сотрудничество со спецслужбами и правоохранительными органами зарубежных государств в рамках соответствующих программ по подготовке, повышению квалификации и специализации кадров.
Основная цель изменений - сохранение конфиденциальности в соответствии с направлениями деятельности этих субъектов.