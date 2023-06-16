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Поправки в закон о бюджете Фонда страхования от безработицы прошли последнее чтение

Поправки в закон о бюджете Фонда страхования от безработицы прошли последнее чтение На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был обсужден проект поправок в закон "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2023 год".
Милли Меджлис
16 июня 2023 г. 12:29
Поправки в закон о бюджете Фонда страхования от безработицы прошли последнее чтение

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был обсужден проект поправок в закон "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2023 год".

Как сообщает Report, проект представил председатель Комитета по труду и социальной политике парламента Муса Гулиев.

В пересмотренном бюджете Фонда страхования от безработицы ожидается увеличение доходов и расходов на 5 млн манатов с 212,7 млн манатов до 217,7 млн манатов.

Увеличение доходов бюджета на 5 млн манатов будет обеспечено за счет неиспользованных средств фонда страхования от безработицы в 2022 году.

Документ был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

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