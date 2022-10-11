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Поправки в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный ущерб" приняты в I чтении

Поправки в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный ущерб" приняты в I чтении Поправки в Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб приняты в I чтении.
Милли Меджлис
11 октября 2022 г. 13:39
Поправки в Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный ущерб приняты в I чтении

Поправки в Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб приняты в I чтении.

Как сообщает Report, проект поправок в закон был вынесен на обсуждение в I чтении на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

Проектом закона ”О внесении изменений в ”Положение о материальной ответственности военнослужащих за вред, причиненный государству" предусматривается привлечение военнослужащих и военнообязанных, призванных на сборы, к материальной ответственности в размере всей суммы неуплаченного ущерба, причиненного государству в результате совершенного ими административного правонарушения против военной службы.

Пределы материальной ответственности за ущерб, причиненный преступлениями и иными действиями, не повлекшими за собой административной ответственности, для военнослужащих и курсантов, проходящих срочную военную службу, повышаются с двухмесячной суммы денежного обеспечения до трехмесячной суммы, а для остальных военнослужащих - с месячной суммы до двухмесячной суммы денежного обеспечения.

Кроме того, вносится ряд других изменений.

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