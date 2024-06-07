Поправки в бюджет фонда страхования от безработицы утверждены в I чтении

На пленарном заседании Милли Меджлиса рассмотрен в I чтении проект поправок в законопроект "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2024 год".

На пленарном заседании Милли Меджлиса рассмотрен в I чтении проект поправок в законопроект "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2024 год".

Как сообщает Report, законопроект представил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Согласно документу, прогноз по поступлениям в рамках страхования от безработицы увеличен на 2,8% - со 180 млн манатов до 185 млн манатов.

При этом прогноз по части внебюджетных доходов фонда повышается на 3,5%, с 134,6 млн манатов до 139,3 млн манатов.

После обсуждения проект поправок был поставлен на голосование и принят в первом чтении.