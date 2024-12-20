Поправка в закон об эффективном использовании энергоресурсов принята в последнем чтении

В Азербайджане расширяются источники формирования средств Фонда энергоэффективности.

В Азербайджане расширяются источники формирования средств Фонда энергоэффективности.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в поправках к Закону "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", включенных в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Законопроект подготовлен в целях формирования средств Фонда энергоэффективности и совершенствования направления их использования, а также расширения источников финансирования.

Отмечается, что, помимо энергоносителей с регулируемыми ценами, отчисления в фонд будут обеспечены за счет реализации еще четырех видов энергоносителей, цены на которые не регулируются.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.