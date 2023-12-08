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Поправка к закону "О национальной безопасности" принята в I чтении

Поправка к закону "О национальной безопасности" принята в I чтении Загрязнение морской среды в опасных масштабах будет считаться угрозой национальной безопасности Азербайджана.
Милли Меджлис
8 декабря 2023 г. 14:50
Поправка к закону О национальной безопасности принята в I чтении

Загрязнение морской среды в опасных масштабах будет считаться угрозой национальной безопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О национальной безопасности", который был вынесен на обсуждение парламента в первом чтении на заседании 8 декабря.

В проекте изменений в закон "О национальной безопасности", представленном президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, предусмотрено уточнение соответствующего положения.

Так, указом президента Азербайджанской Республики от 11 октября 2021 года № 1462 "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области морского транспорта" поручено усовершенствовать нормативные правовые акты в области морского транспорта.

После обсуждения проект поправок был принят в I чтении.

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