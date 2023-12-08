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Поправка к порядку рассмотрения дел о нарушениях законодательства в сфере пенсий одобрена в I чтении

Поправка к порядку рассмотрения дел о нарушениях законодательства в сфере пенсий одобрена в I чтении Поправка к порядку рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере пенсий и пособий одобрена в I чтении.
Милли Меджлис
8 декабря 2023 г. 14:16
Поправка к порядку рассмотрения дел о нарушениях законодательства в сфере пенсий одобрена в I чтении

Поправка к порядку рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере пенсий и пособий одобрена в I чтении.

Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение парламента в первом чтении на заседании 8 декабря.

В представленном законопроекте предлагается рассматривать дела об административных правонарушениях за непредставление страховщиком работникам страховки от безработицы (ст. 477-1.1.2) и за непредставление страховщику официальной информации о профессии, квалификации и заработной плате работника (ст. 477-1.1.4) в рамках правил, установленных главой 16-1.

Для выявления административных правонарушений, предусмотренных статьями 477-1.1.2 и 477-1.1.4 Кодекса об административных правонарушениях в проекте используются данные централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения, а также иных государственных информационных систем (ресурсов), в соответствии со статьями 127-4 Кодекса об административных правонарушениях.

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