Поправка к порядку рассмотрения дел о нарушениях законодательства в сфере пенсий одобрена в I чтении

Поправка к порядку рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере пенсий и пособий одобрена в I чтении.

Поправка к порядку рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере пенсий и пособий одобрена в I чтении.

Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение парламента в первом чтении на заседании 8 декабря.

В представленном законопроекте предлагается рассматривать дела об административных правонарушениях за непредставление страховщиком работникам страховки от безработицы (ст. 477-1.1.2) и за непредставление страховщику официальной информации о профессии, квалификации и заработной плате работника (ст. 477-1.1.4) в рамках правил, установленных главой 16-1.

Для выявления административных правонарушений, предусмотренных статьями 477-1.1.2 и 477-1.1.4 Кодекса об административных правонарушениях в проекте используются данные централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения, а также иных государственных информационных систем (ресурсов), в соответствии со статьями 127-4 Кодекса об административных правонарушениях.