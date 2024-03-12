Понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра физического лица

Понятые не будут привлекаться к личному досмотру граждан и досмотру вещей физического лица.

Понятые не будут привлекаться к личному досмотру граждан и досмотру вещей физического лица.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Проект предусматривает исключение привлечения посторонних лиц (понятых) к мероприятиям, проводимым в ходе административного производства.

В соответствии со статьей 92 КоАП, личный досмотр граждан и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортного средства и ряд других мероприятий проводятся в присутствии понятых.

Поправкой предлагается в подобных случаях использовать непрерывную видеосъемку.