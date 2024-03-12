О нас

Понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра физического лица 

Понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра физического лица  Понятые не будут привлекаться к личному досмотру граждан и досмотру вещей физического лица.
Милли Меджлис
12 марта 2024 г. 15:20
Понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра физического лица 

Понятые не будут привлекаться к личному досмотру граждан и досмотру вещей физического лица.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Проект предусматривает исключение привлечения посторонних лиц (понятых) к мероприятиям, проводимым в ходе административного производства.

В соответствии со статьей 92 КоАП, личный досмотр граждан и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортного средства и ряд других мероприятий проводятся в присутствии понятых.

Поправкой предлагается в подобных случаях использовать непрерывную видеосъемку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəxsi axtarış və fiziki şəxsdə olan əşyaların yoxlanılmasına hal şahidlərinin cəlb edilməsi aradan qaldırılır

Экслюзивные новости

Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
9 марта 2024 г. 14:14
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
9 марта 2024 г. 12:29
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi