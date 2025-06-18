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Положение о том, что Нахчыванская АР является неотъемлемой частью Азербайджана, будет отражено и в Преамбуле ее Конституции

Положение о том, что Нахчыванская АР является неотъемлемой частью Азербайджана, будет отражено и в Преамбуле ее Конституции Положение о том, что Нахчыванская Автономная Республика (НАР) является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, указанное в части III статьи 134 Конституции Азербайджана, найдет свое отражение и в Преамбуле Конституции НАР.
Милли Меджлис
18 июня 2025 г. 18:33
Положение о том, что Нахчыванская АР является неотъемлемой частью Азербайджана, будет отражено и в Преамбуле ее Конституции

Положение о том, что Нахчыванская Автономная Республика (НАР) является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, указанное в части III статьи 134 Конституции Азербайджана, найдет свое отражение и в Преамбуле Конституции НАР.

Report сообщает, что соответствующий пункт отражен в проектах Конституционных законов "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики" и "О внесении изменений в Конституционный Закон о нормативных правовых актах".

Документ был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Отмечается, что предусматривается добавление 2 новых статей (статья 3-1 и статья 28-1) в Конституцию НАР, исключение 1 статьи (статья 5), а также внесение изменений в ряд статей и в Преамбулу.

Согласно статье 3-1 "Полномочное представительство президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике", которую планируется добавить в Конституцию, полномочное представительство президента Азербайджана в НАР является исполнительным органом, выполняющим на территории автономной республики задачи, определенные президентом Азербайджана, и руководство им осуществляет полномочный представитель президента Азербайджана в НАР, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом Азербайджана и непосредственно подчиняющийся ему.

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