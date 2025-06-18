Положение о том, что Нахчыванская АР является неотъемлемой частью Азербайджана, будет отражено и в Преамбуле ее Конституции

Положение о том, что Нахчыванская АР является неотъемлемой частью Азербайджана, будет отражено и в Преамбуле ее Конституции

Положение о том, что Нахчыванская Автономная Республика (НАР) является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, указанное в части III статьи 134 Конституции Азербайджана, найдет свое отражение и в Преамбуле Конституции НАР.

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