Политпартии будут штрафоваться за непредоставление информации о пожертвовании

В Азербайджане будут штрафоваться политические партии за непредоставление информации по пожертвованиям в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

В Азербайджане будут штрафоваться политические партии за непредоставление информации по пожертвованиям в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно изменению, за непредставление политической партией в ЦИК в соответствии с законом "О политических партиях" информации о банковских операциях или иных операциях по пожертвованию должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2 тыс. до 3 тыс. манатов, юридические лица - на сумму от 6 тыс. до 8 тыс. манатов.