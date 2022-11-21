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Не представленным в Милли Меджлисе политическим партиям будет выделена финансовая помощь

Не представленным в Милли Меджлисе политическим партиям будет выделена финансовая помощь Политическим партиям, набравшими голоса избирателей на парламентских выборах в Азербайджане, но не представленным в Милли Меджлисе, будет выделена финансовая помощь
Милли Меджлис
21 ноября 2022 г. 13:06
Не представленным в Милли Меджлисе политическим партиям будет выделена финансовая помощь

Политическим партиям, набравшими голоса избирателей на парламентских выборах в Азербайджане, но не представленным в Милли Меджлисе, будет выделена финансовая помощь.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новой редакции закона "О политических партиях".

В проекте отмечено, что для финансирования деятельности политической партии в соответствии со статьей 25.2 этого закона государство ежегодно выделяет средства отдельной строкой в государственном бюджете.

2,5 процента из этих средств будут поровну разделены между политическими партиями, члены которых набрали голоса избирателей на выборах в Милли Меджлис, но не прошли в законодательный орган.

Ранее в законодательстве не было положения об этом.

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Версия на азербайджанском языке Seçkilərdə etibarlı səslər qazanan, lakin Milli Məclisdə təmsil olunmayan partiyalara maliyyə yardımı ayrılacaq

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