Не представленным в Милли Меджлисе политическим партиям будет выделена финансовая помощь

Политическим партиям, набравшими голоса избирателей на парламентских выборах в Азербайджане, но не представленным в Милли Меджлисе, будет выделена финансовая помощь

Политическим партиям, набравшими голоса избирателей на парламентских выборах в Азербайджане, но не представленным в Милли Меджлисе, будет выделена финансовая помощь.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новой редакции закона "О политических партиях".

В проекте отмечено, что для финансирования деятельности политической партии в соответствии со статьей 25.2 этого закона государство ежегодно выделяет средства отдельной строкой в государственном бюджете.

2,5 процента из этих средств будут поровну разделены между политическими партиями, члены которых набрали голоса избирателей на выборах в Милли Меджлис, но не прошли в законодательный орган.

Ранее в законодательстве не было положения об этом.