Политическим партиям Азербайджана запретят открывать счета за границей

Политическим партиям Азербайджана запрещается открывать любые виды счетов (включая все виды финансовых организаций) за пределами страны.

Политическим партиям Азербайджана запрещается открывать любые виды счетов (включая все виды финансовых организаций) за пределами страны.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предварительном варианте нового законопроекта "О политических партиях".

Также, согласно изменениям, каждый член политической партии может в течение года выплачивать членские взносы в сумме, не превышающей 10 000 манатов, что считается верхним пределом уплаты взносов. Если уплаченная сумма превысит верхний предел уплаты членских взносов, это будет считаться пожертвованием.