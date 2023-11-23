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Подписан протокол о сотрудничестве между структурами парламентов Азербайджана и Турции

Подписан протокол о сотрудничестве между структурами парламентов Азербайджана и Турции Подписан протокол о сотрудничестве между комитетом Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей и комиссией парламента Турции по обеспечению равных возможностей для женщин и мужчин.
Милли Меджлис
23 ноября 2023 г. 20:17
Подписан протокол о сотрудничестве между структурами парламентов Азербайджана и Турции

Подписан протокол о сотрудничестве между комитетом Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей и комиссией парламента Турции по обеспечению равных возможностей для женщин и мужчин.

Как сообщает Report, документ был подписан председателем комитета Милли Меджлиса Хиджран Гусейновой и председателем комиссии турецкого парламента Чигдем Эрдоган Атабек.

На церемонии подписания также присутствовала министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ.

Отметим, что сегодня председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова приняла участие в конференции на тему "Обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин и расширение прав и возможностей женщин" в городе Анталье в Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə parlamentləri arasında əməkdaşlıq Protokolu imzalanıb

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