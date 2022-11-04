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Подорожание лекарств обсудили на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса

Подорожание лекарств обсудили на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса Лекарства в Азербайджане стоят чрезвычайно дорого.
Милли Меджлис
4 ноября 2022 г. 16:39
Подорожание лекарств обсудили на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса

Лекарства в Азербайджане стоят чрезвычайно дорого.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы заявила на совместном заседании парламентских комитетов по делам молодежи и спорта, труда и социальной политики, аграрной политике, региональным делам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

По ее словам, в аптеках ощущается нехватка даже недорогих лекарств.

Депутат предложила снизить импортную пошлину и НДС на медикаменты, а также увеличить пособие по безработице: “Во многих странах пособие по безработице составляет 70-80% от минимальной заработной платы. Будет лучше, если рассмотреть и этот вопрос”.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitələrinin birgə iclasında dərmanların bahalaşması müzakirə olunub

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