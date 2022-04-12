Подготовлены графики заседаний комитетов Милли Меджлиса в Шуше

Подготовлены графики заседаний комитетов Милли Меджлиса, которые пройдут в Шуше.
Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
По словам С.Гафаровой, графики будут представлены председателям комитетов.
Спикер напомнила, что 8 апреля в Шуше прошло совместное заседание двух комитетов Милли Меджлиса и добавила, что это событие – одно из проявлений новой реальности, ставшей возможной благодаря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.