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Подготовлен проект по повышению зарплаты врачей в сфере онкологии, наркологии и психиатрии

Подготовлен проект по повышению зарплаты врачей в сфере онкологии, наркологии и психиатрии Разработан и представлен правительству проект по повышению заработной платы врачей в сфере онкологии, наркологии и психиатрии.
Милли Меджлис
10 ноября 2022 г. 13:45
Подготовлен проект по повышению зарплаты врачей в сфере онкологии, наркологии и психиатрии

Разработан и представлен правительству проект по повышению заработной платы врачей в сфере онкологии, наркологии и психиатрии.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов.

"Назначение врачей по этим направлениям в региональные больницы довольно серьезная проблема. В связи с этим был разработан и представлен государству проект по адаптации их заработной платы к реальности", - отметил Р. Исмайлов.

Замминистра подчеркнул, что разработан и представлен правительству проект в связи с налогообложением зарплат врачей, работающих в клиниках Мединститута:

"Это довольно серьезный вопрос. Мы просим министерство финансов и министерство экономики относиться к этому вопросу особенно чутко. Потому что в налогообложении зарплат медработников частных и государственных учреждений имеются различия. Это приводит к уходу опытных, квалифицированных сотрудников четырех клиник Мединститута и Бакинского оздоровительного центра в частные клиники".

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Версия на английском языке Bill on increasing salaries of oncologists, narcologists, mental specialists developed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Onkologiya, narkologiya, psixatriya üzrə həkimlərin əməkhaqqının artırılması ilə bağlı layihə hazırlanıb

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