Подготовлен проект по повышению зарплаты врачей в сфере онкологии, наркологии и психиатрии

Разработан и представлен правительству проект по повышению заработной платы врачей в сфере онкологии, наркологии и психиатрии.

Разработан и представлен правительству проект по повышению заработной платы врачей в сфере онкологии, наркологии и психиатрии.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов.

"Назначение врачей по этим направлениям в региональные больницы довольно серьезная проблема. В связи с этим был разработан и представлен государству проект по адаптации их заработной платы к реальности", - отметил Р. Исмайлов.

Замминистра подчеркнул, что разработан и представлен правительству проект в связи с налогообложением зарплат врачей, работающих в клиниках Мединститута:

"Это довольно серьезный вопрос. Мы просим министерство финансов и министерство экономики относиться к этому вопросу особенно чутко. Потому что в налогообложении зарплат медработников частных и государственных учреждений имеются различия. Это приводит к уходу опытных, квалифицированных сотрудников четырех клиник Мединститута и Бакинского оздоровительного центра в частные клиники".