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​​​​​​​Подготовлен новый законопроект "О деятельности по разминированию"

​​​​​​​Подготовлен новый законопроект "О деятельности по разминированию" На таймер 11:00 В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О деятельности по разминированию".
Милли Меджлис
16 октября 2024 г. 11:01
​​​​​​​Подготовлен новый законопроект О деятельности по разминированию

В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О деятельности по разминированию".

Как сообщает Report, документ вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Законопроект состоит из трех разделов и 14 статей. Он будет регулировать организацию и проведение противоминной деятельности в Азербайджане, включая разминирование.

При этом документ не будет регулировать деятельность в этом направлении, проводимую Вооруженными силами с целью обеспечения безопасности и обороны страны.

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