​​​​​​​Подготовлен новый законопроект "О деятельности по разминированию"

На таймер 11:00 В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О деятельности по разминированию".

В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О деятельности по разминированию".

Как сообщает Report, документ вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Законопроект состоит из трех разделов и 14 статей. Он будет регулировать организацию и проведение противоминной деятельности в Азербайджане, включая разминирование.

При этом документ не будет регулировать деятельность в этом направлении, проводимую Вооруженными силами с целью обеспечения безопасности и обороны страны.