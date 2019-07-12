Почему генералы НАТО и России выбрали для встречи Баку? - МНЕНИЕ

"Вопрос безопасности сыграл особую роль в проведении встречи между начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Тодем Уолтерсом в Баку. Азербайджан заинтересован в сохранении безопасности и стабильности на международной арене. Наше государство вносит практический вклад в это дело. У нашей страны хорошие отношения с обоими силовыми центрами – и с НАТО, и с Россией".

Об этом Report сказал зампредседателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса, депутат Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что Азербайджан проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику, никогда не был и не будет приспешником какой-либо страны: "Азербайджан заинтересован в налаживании и углублении хороших отношений, опирающихся на взаимовыгодные интересы, со всеми странами, кроме Армении. Результатом этого стало то, что другие страны осуществляют сообща с Азербайджаном совместные планы по сотрудничеству, обсуждают экономические проекты. Формирование Азербайджанской армии по стандартам НАТО, проведение совместных учений всегда были актуальными вопросами. Наша страна сотрудничает с Россией в направлении подготовки военных кадров, приобретения для вооруженных сил ряда техники и вооружения.

Депутат Айдын Мирзазаде "Личный авторитет президента Ильхама Алиева сыграл большую роль в выборе места."

Я полагаю, что эти факторы сыграли основополагающую роль при выборе Баку местом встречи. Следует учесть и то, что Баку является безопасным городом. Личный авторитет президента Ильхама Алиева сыграл большую роль в выборе места".

Депутат Эльман Насиров заявил Report, что проведение встречи между начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом в Баку имеет большое значение.

Э.Насиров напомнил, что это уже стало традицией, аналогичные встречи проходили несколько раз: "На этих встречах обсуждаются самые сложные вопросы безопасности, беспокоящие мир, вопросы сотрудничества России с Западом, НАТО, США. Выбор столицы Азербайджана для этих обсуждений имеет политическое значение и смысл".

Депутат Эльман Насиров "В результате проводимой главой государства политики Азербайджан знают как островок стабильности, безопасности".

Член парламента подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит независимый внешнеполитический курс: "Эта политика опирается на национальные интересы. В результате этой политики наша страна удерживает позицию наравне с силовыми центрами, в состоянии развивать партнерские отношения. Действительно, Азербайджан сформировал с Россией отношения стратегического партнерства, но они ни в коем случае не направлены против США. В Вашингтоне об этом хорошо знают. У Азербайджана имеются отношения стратегического партнерства и с США. Между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным проходили многочисленные встречи, велись обсуждения. В письмах президента США Дональда Трампа отмечается, что политика президента Ильхама Алиева высоко ценится. Две противоборствующие силы для обсуждения крайне сложных международных вопросов выбрали самым удачным местом столицу Азербайджана, Баку.

Один из основных моментов в том, что Азербайджан не является членом ни НАТО, ни ОДКБ. Такая позиция нашей страны создает подходящие условия для проведения встречи. Во время визита в Азербайджан президента Совета Европейского союза Дональда Туска было отмечено, что Азербайджан вносит большой вклад в мир и безопасность. Такой же подход высказали и Владимир Путин, и Дональд Трамп, и руководство НАТО. Внимание и уважение к лидерским качествам президента Ильхама Алиева – фактор, обусловивший проведение встречи в Баку. В результате проводимой главой государства политики Азербайджан знают как островок стабильности, безопасности. Ни у кого не вызывает сомнений, что и в будущем Азербайджан будет проводить у себя подобные мероприятия".

Отметим, что 10 июля в Баку состоялась встреча между начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом. Стороны обсудили предотвращение возможных нелицеприятных инцидентов на линии соприкосновения пространств РФ-НАТО и перспективы диалога на уровне экспертов.