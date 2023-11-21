Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров

Территория Агдеринского района будет формироваться из части территорий Кяльбаджарского, Тертерского и Агдамского районов (1 660,83 квадратных километров).

Территория Агдеринского района будет формироваться из части территорий Кяльбаджарского, Тертерского и Агдамского районов (1 660,83 квадратных километров).

Как сообщает Report, это отражено в представленном в Милли Меджлис законопроекте о создании Агдеринского района.

Согласно проекту, 735,84 квадратных километров территории Кяльбаджарского района, 851,25 квадратных километров территории Тертерского района и 73,74 квадратных километров территории Агдамского района будут переданы административной территории Агдеринского района.

Законопроект о создании Агдеринского района будет вынесен на обсуждение в парламенте в ближайшие дни.