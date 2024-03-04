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Пленарное заседание ТюркПА пройдет в июне этого года в Азербайджане

Пленарное заседание ТюркПА пройдет в июне этого года в Азербайджане Пленарное заседание ТюркПА пройдет в Азербайджане в июне этого года.
Милли Меджлис
4 марта 2024 г. 11:56
Пленарное заседание ТюркПА пройдет в июне этого года в Азербайджане

Пленарное заседание ТюркПА пройдет в Азербайджане в июне этого года.

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов заявил на проходящем в Баку 11-м заседании комиссии по правовым вопросам и международным отношениям ТюркПА.

"Повестка сегодняшнего заседания посвящена развитию науки и технологий, подготовке законодательных актов и их унификации. Налажены связи между университетами и научно-технологическими центрами. Однако для их интеграции необходимы нововведения в законодательстве", - сказал Амирасланов.

По его мнению, количество комиссий ТюркПА должно быть увеличено: "Этот вопрос должен обсуждаться как в рамках 11-го заседания, так и на пленарных заседаниях ТюркПА".

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Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın plenar iclası bu ilin iyun ayında Azərbaycanda keçiriləcək

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