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План законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса

План законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса Весенняя сессия парламента начнется с 1 февраля
Милли Меджлис
21 января 2021 г. 10:57
План законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса

Определен план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана в 2021 году.

Как стало известно Report, на сессии планируется рассмотрение новых законопроектов, а также обсуждение в очередных чтениях оставшихся от предыдущей сессии проектов.

Это законопроекты "О Внутренних войсках", "О статусе военнослужащих", "О ломбардах", "О высшем образовании", "О продовольственной безопасности", "О репродуктивном здоровье", "О кинематографии", "О сохранении и развитии искусства азербайджанского мугама", "О памятниках письменности", "О диаспоре", "О туризме" и др.

В ходе сессии также планируется рассмотрение законопроектов, внесенных в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана.

Весенняя сессия парламента начнется с 1 февраля.

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