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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса первый вице-спикер Зияфет Аскеров сделал депутатам замечание.

Как сообщает Report, он заявил, что на пленарном заседании депутатам не следует выходить за рамки обсуждений законопроектов.

"Вы уже столько лет являетесь депутатами, можете высказывать свои мысли через соцсети и СМИ. А в парламенте должны обсуждаться изменения в законопроекты".

В ответ на слова З.Аскерова Сиявуш Новрузов заявил: "Есть такие вопросы, которые должны подниматься здесь, и их обсуждение в соцсетях и пр. местах не имеет никакого значения. Члены Милли Меджлиса должны поднимать вопросы, беспокоящие нацию, общество и государство. Депутаты хотят выразить свою позицию в связи с несправедливым давлением, оказываемым на Азербайджан. Вне зависимости от того, какой это закон, мы должны выражать отношение к проблеме, это является нашим гражданским и депутатским долгом".