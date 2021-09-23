Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября

Объявлены время и повестка первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Объявлены время и повестка первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

По информации Report, в повестку заседания, которое состоится 30 сентября, включены 11 вопросов.

Среди прочих вопросов депутаты обсудят план законодательной работы осенней сессии парламента на 2021 год, законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе", поправки в Таможенный и Налоговый кодексы Азербайджана, в законопроект о внесении изменений в законы "О валютном регулировании", "О кредитных союзах", "О банках", "О почте", "О бухгалтерском учете", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг" и "О кредитных бюро".