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Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября

Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября Объявлены время и повестка первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
23 сентября 2021 г. 12:22
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября

Объявлены время и повестка первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

По информации Report, в повестку заседания, которое состоится 30 сентября, включены 11 вопросов.

Среди прочих вопросов депутаты обсудят план законодательной работы осенней сессии парламента на 2021 год, законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе", поправки в Таможенный и Налоговый кодексы Азербайджана, в законопроект о внесении изменений в законы "О валютном регулировании", "О кредитных союзах", "О банках", "О почте", "О бухгалтерском учете", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг" и "О кредитных бюро".

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Версия на английском языке Azerbaijan's parliament to hold first meeting of autumn session in late October
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

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