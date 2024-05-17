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Педофилы включены в список лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации

Педофилы включены в список лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации Совершившие сексуальное насилие над детьми (педофилия) включены в список лиц, которые должны пройти обязательную государственную геномную регистрацию.
Милли Меджлис
17 мая 2024 г. 10:03
Педофилы включены в список лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации

Совершившие сексуальное насилие над детьми (педофилия) включены в список лиц, которые должны пройти обязательную государственную геномную регистрацию.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

В прошлом году в связи с применением Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в некоторые законы были внесены изменения.

"Некоторые преступления, совершенные против половой неприкосновенности и половой свободы личности (изнасилование, акты насилия сексуального характера) в отношении несовершеннолетних квалифицированы как отягчающее обстоятельство. Также ужесточены наказания за ряд преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. Вовлечение несовершеннолетних в возрасте до шести лет в действия, противоречащие общественной морали, квалифицировано как признак преступления. В законодательство добавлены положения, предусматривающие уголовную ответственность за домогательства по отношению к детям сексуального характера", - говорится в информации.

В документе отмечается, что лица, подозреваемые в совершении преступления, связанного с сексуальной эксплуатацией или сексуальным насилием в отношении детей, обвиняемые или осужденные за такое преступление, включены в список лиц, которые должны пройти обязательную государственную геномную регистрацию.

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Версия на азербайджанском языке Pedofillər məcburi dövlət genom qeydiyyatından keçirilməli şəxslər sırasına daxil ediliblər - RƏSMİ

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