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ПЕА распространила заявление по поводу заседания Правления - ОБНОВЛЕНО

ПЕА распространила заявление по поводу заседания Правления

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) распространила заявление по поводу заседания Правления.

Как сообщает Report, в заявлении говорится о проведении 27 декабря заседания Правления партии:

"На заседании обсудили и утвердили кандидатов партии "Ени Азербайджан" на предстоящие 9 февраля 2020 года внеочередные парламентские выборы". 

*** 12:23

Проходит заседание Правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, на заседании обсуждается вопрос определения кандидатов ПЕА на предстоящих 9 февраля 2020 года внеочередных парламентских выборах. 

После заседания обнародуют список кандидатов в депутаты.

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