ПЕА распространила заявление по поводу заседания Правления - ОБНОВЛЕНО

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) распространила заявление по поводу заседания Правления.
Как сообщает Report, в заявлении говорится о проведении 27 декабря заседания Правления партии:
"На заседании обсудили и утвердили кандидатов партии "Ени Азербайджан" на предстоящие 9 февраля 2020 года внеочередные парламентские выборы".
*** 12:23
Проходит заседание Правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как сообщает Report, на заседании обсуждается вопрос определения кандидатов ПЕА на предстоящих 9 февраля 2020 года внеочередных парламентских выборах.
После заседания обнародуют список кандидатов в депутаты.
Səid QəribАвтор новости