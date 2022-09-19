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Пассажиры воздушного транспорта из Азербайджана и Израиля будут проходить упрощенный контроль

Пассажиры воздушного транспорта из Азербайджана и Израиля будут проходить упрощенный контроль Пассажиры из Азербайджана и Израиля будут проходить упрощенный контроль при использовании воздушного транспорта.
Милли Меджлис
19 сентября 2022 г. 11:51
Пассажиры воздушного транспорта из Азербайджана и Израиля будут проходить упрощенный контроль

Пассажиры из Азербайджана и Израиля будут проходить упрощенный контроль при использовании воздушного транспорта.

Как сообщает Report , это нашло отражение в законопроекте Азербайджанской Республики об утверждении соглашения "Между правительством Азербайджанской Республики и правительством Израиля о воздушном сообщении".

В документе отмечается, что соглашение, подписанное 30 июня 2022 года в Тель-Авиве с целью установления воздушного сообщения между Азербайджаном и Израилем, состоит из 25 статей и дополнения.

Положения соглашения также обусловлены положениями Чикагской конвенции, применимыми к международным воздушным сообщениям. В соответствии с соглашением стороны имеют право в письменной форме назначить одну или несколько авиационных компаний для выполнения согласованных услуг по установленным маршрутам.

Кроме того, по соглашению, пассажиры, переходящие непосредственно к транзиту на территории одного государства, не покидая при этом выделенную для этих целей зону аэропорта, будут проходить упрощенный контроль, за исключением мер безопасности в отношении багажа и грузовых авиаперевозок. Стороны также окажут друг другу всю необходимую помощь на основании обращения о предотвращении любой другой угрозы безопасности гражданской авиации.

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Версия на английском языке Passengers from Azerbaijan and Israel to undergo simplified control in air transport
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsraildən olan sərnişinlər hava nəqliyyatından istifadə zamanı sadələşdirilmiş nəzarətdən keçəcəklər

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