Пассажиры воздушного транспорта из Азербайджана и Израиля будут проходить упрощенный контроль

Пассажиры из Азербайджана и Израиля будут проходить упрощенный контроль при использовании воздушного транспорта.

Пассажиры из Азербайджана и Израиля будут проходить упрощенный контроль при использовании воздушного транспорта.

Как сообщает Report , это нашло отражение в законопроекте Азербайджанской Республики об утверждении соглашения "Между правительством Азербайджанской Республики и правительством Израиля о воздушном сообщении".

В документе отмечается, что соглашение, подписанное 30 июня 2022 года в Тель-Авиве с целью установления воздушного сообщения между Азербайджаном и Израилем, состоит из 25 статей и дополнения.

Положения соглашения также обусловлены положениями Чикагской конвенции, применимыми к международным воздушным сообщениям. В соответствии с соглашением стороны имеют право в письменной форме назначить одну или несколько авиационных компаний для выполнения согласованных услуг по установленным маршрутам.

Кроме того, по соглашению, пассажиры, переходящие непосредственно к транзиту на территории одного государства, не покидая при этом выделенную для этих целей зону аэропорта, будут проходить упрощенный контроль, за исключением мер безопасности в отношении багажа и грузовых авиаперевозок. Стороны также окажут друг другу всю необходимую помощь на основании обращения о предотвращении любой другой угрозы безопасности гражданской авиации.