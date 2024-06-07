Между парламентами Азербайджана и Узбекистана подписана дорожная карта по развитию сотрудничества

Между парламентами Азербайджана и Узбекистана подписана дорожная карта по развитию сотрудничества

Между Милли Меджлисом Азербайджана и Сенатом Верховного Меджлиса Узбекистана подписан План практических действий ("Дорожная карта") по развитию межпарламентского сотрудничества на 2024-2025 годы.

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Между Милли Меджлисом Азербайджана и Сенатом Верховного Меджлиса Узбекистана подписан План практических действий (дорожная карта) по развитию межпарламентского сотрудничества на 2024-2025 годы. Как сообщает Report, документ подписали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и спикер Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева. Документ содержит положения об организации взаимных визитов, обмене опытом в сфере законодательной деятельности, о взаимной деятельности в международных парламентских организациях. Подпишитесь на наш Telegram канал