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​​​​​​​Парламентский союз ОИС будет сотрудничать с Парламентской сетью Движения неприсоединения

​​​​​​​Парламентский союз ОИС будет сотрудничать с Парламентской сетью Движения неприсоединения Парламентская сеть Движения неприсоединения и Парламентский союз Организации исламского сотрудничества (ОИС) подписалм меморандум о сотрудничестве.
Милли Меджлис
30 января 2023 г. 20:57
​​​​​​​Парламентский союз ОИС будет сотрудничать с Парламентской сетью Движения неприсоединения

Парламентская сеть Движения неприсоединения и Парламентский союз Организации исламского сотрудничества (ОИС) подписалм меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, в рамках 17-й конференции Парламентского союза ОИС в Алжире обсуждался вопрос о предоставлении статуса наблюдателя Парламентской сети Движения неприсоединения при Парламентском союзе ОИС и Парламентскому союзу ОИС при Парламентской сети Движения неприсоединения.

Данный вопрос был единогласно поддержан членами организаций.

Затем председатель Парламентской сети Движения неприсоединения, спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и генеральный секретарь Парламентского союза ОИС Мухаммед Хурайчи Ниасс подписали меморандум о взаимопонимании по данному вопросу.

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