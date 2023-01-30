​​​​​​​Парламентский союз ОИС будет сотрудничать с Парламентской сетью Движения неприсоединения

Парламентская сеть Движения неприсоединения и Парламентский союз Организации исламского сотрудничества (ОИС) подписалм меморандум о сотрудничестве.

Парламентская сеть Движения неприсоединения и Парламентский союз Организации исламского сотрудничества (ОИС) подписалм меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, в рамках 17-й конференции Парламентского союза ОИС в Алжире обсуждался вопрос о предоставлении статуса наблюдателя Парламентской сети Движения неприсоединения при Парламентском союзе ОИС и Парламентскому союзу ОИС при Парламентской сети Движения неприсоединения.

Данный вопрос был единогласно поддержан членами организаций.

Затем председатель Парламентской сети Движения неприсоединения, спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и генеральный секретарь Парламентского союза ОИС Мухаммед Хурайчи Ниасс подписали меморандум о взаимопонимании по данному вопросу.