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Парламентские комитеты обсуждают годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год

Парламентские комитеты обсуждают годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год 09:59 В Милли Меджлисе представляется годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год.
Милли Меджлис
13 мая 2025 г. 10:06
Парламентские комитеты обсуждают годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год

В Милли Меджлисе обсуждается годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год.

Как сообщает Report, отчет сегодня обсуждается на совместном заседании комитетов парламента по правам человека и правовой политике и государственному строительству.

Годовой отчет представляет начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел Ази Асланов,.

Отмечается, что отчет был подготовлен с целью обеспечения исполнения статьи 7.5 закона "О борьбе с торговлей людьми" на основе данных Генеральной прокуратуры, аппарата омбудсмена, Коллегии адвокатов, международных учреждений, 20 неправительственных организаций, 32 центральных и 69 местных органов исполнительной власти, а также структурных подразделений аппарата Министерства внутренних дел и территориальных органов полиции, включая мониторинг и анализы, проведенные специальным полицейским подразделением.

Благодаря мерам, принятым совместно с соответствующими государственными органами, институтами гражданского общества и международными партнерами, обеспечен постоянный контроль за оперативной обстановкой в соответствующей сфере, защита лиц из группы риска от указанных преступлений. Кроме этого, жертвы таких преступлений полностью охвачены мерами физической, психологической и социальной реабилитации.

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Версия на английском языке Annual report of national coordinator for combating human trafficking presented in Azerbaijani Milli Majlis
Версия на азербайджанском языке MM-də İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatı təqdim edilir

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