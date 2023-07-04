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Парламентская делегация из Азербайджана посетит Россию

Парламентская делегация из Азербайджана посетит Россию Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между ММ и Федеральным собранием России Али Гусейнли, депутаты Эмин Гаджиев, Азер Бадамов и Эльнур Аллахвердиев 5 июля посетят Мос
Милли Меджлис
4 июля 2023 г. 09:59
Парламентская делегация из Азербайджана посетит Россию

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между ММ и Федеральным собранием России Али Гусейнли, депутаты Эмин Гаджиев, Азер Бадамов и Эльнур Аллахвердиев 5 июля посетят Москву для участия в 19-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса.

Согласно повестке заседания, будут обсуждаться изменения в составе российской делегации в межпарламентской комиссии по сотрудничеству, текущее состояние межпарламентского сотрудничества и перспективы дальнейшего развития, сотрудничество между Азербайджаном и Россией в приграничных районах, в транспортно-логистической, научно-технической сферах, юбилейное 20-е заседание комиссии.

Визит завершится 7 июля.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliamentarians to visit Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti Rusiyaya səfər edəcək

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