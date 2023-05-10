Парламентарии Азербайджана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества

Парламентарии Азербайджана и Пакистана обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества.

Парламентарии Азербайджана и Пакистана обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества.

Как сообщает Report, заместитель председателя Милли меджлиса Азербайджана, председатель комитета по молодежи и спорту парламента Адиль Алиев находится с визитом в Исламской Республике Пакистан.

В рамках визита вице-спикер Адиль Алиев встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Раджой Парвизом Ашрафом.

На встрече говорилось о развитии отношений между Азербайджаном и Пакистаном, отмечалась важность дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя государствами.