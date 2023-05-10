О нас

Парламентарии Азербайджана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества

Парламентарии Азербайджана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества Парламентарии Азербайджана и Пакистана обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества.
Милли Меджлис
10 мая 2023 г. 19:21
Парламентарии Азербайджана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества

Парламентарии Азербайджана и Пакистана обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества.

Как сообщает Report, заместитель председателя Милли меджлиса Азербайджана, председатель комитета по молодежи и спорту парламента Адиль Алиев находится с визитом в Исламской Республике Пакистан.

В рамках визита вице-спикер Адиль Алиев встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Раджой Парвизом Ашрафом.

На встрече говорилось о развитии отношений между Азербайджаном и Пакистаном, отмечалась важность дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя государствами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Pakistan parlamentariləri əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar

Самое важное

Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
10 мая 2023 г. 13:39
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
10 мая 2023 г. 13:37
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 11:08
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением
10 мая 2023 г. 11:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:59
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
ФотоОбщественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:49
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 00:00
Стартовал Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоСтартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 16:20
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
9 мая 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi