Парламентарии Азербайджана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества

Парламентарии Азербайджана и Пакистана обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества.
Как сообщает Report, заместитель председателя Милли меджлиса Азербайджана, председатель комитета по молодежи и спорту парламента Адиль Алиев находится с визитом в Исламской Республике Пакистан.
В рамках визита вице-спикер Адиль Алиев встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Раджой Парвизом Ашрафом.
На встрече говорилось о развитии отношений между Азербайджаном и Пакистаном, отмечалась важность дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя государствами.