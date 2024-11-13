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Парламентарии Азербайджана и Италии обсудили энергопереход и борьбу с изменением климата

Парламентарии Азербайджана и Италии обсудили энергопереход и борьбу с изменением климата 16:27 Делегация итальянского парламента посетила Милли Меджлис Азербайджана.
Милли Меджлис
13 ноября 2024 г. 17:05
Парламентарии Азербайджана и Италии обсудили энергопереход и борьбу с изменением климата

Делегация парламента Италия посетила Милли Меджлис Азербайджана.

Как сообщает Report, члены Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии встретились с парламентской делегацией Италии.

Председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов высоко оценил участие итальянской делегации в глобальной климатической конференции COP29 в Баку.

Он подчеркнул важную роль глав государств в развитии азербайджано-итальянского партнерства, добавив, что дальнейшее укрепление сотрудничества отвечает интересам двух стран.

Председатель комитета отметил, что Азербайджан уделяет большое внимание экологическим проблемам, и проинформировал гостей о реализуемых в стране проектах зеленой энергии и применению зеленых технологий, а также о планах Азербайджана относительно поставок зеленой энергии в Европу.

Председатель Комитета по экологии Палаты депутатов Италии Мауро Ротелли выразил Азербайджану признательность за проведение COP29 на высоком уровне.

На встрече выступили члены комитетов, стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества в борьбе с изменением климата и переходе на зеленую энергию.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliya parlamentinin nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub

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