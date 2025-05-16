Парламент в первом чтении принял ужесточение наказания за кражу

Парламент в первом чтении принял ужесточение наказания за кражу

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказания за кражу чужого имущества.

Как сообщает Report, согласно предлагаемым изменениям, за кражу имущества будет грозить наказание в виде общественных работ на срок от 360 до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

По действующему Уголовному кодексу Азербайджана, кража наказывается общественными работами на срок от 360 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Ужесточение санкций по статье 177 УК (кража) с максимального срока в 2 года до 3 лет лишения свободы выводит это преступление из категории не представляющих большой общественной опасности в разряд менее тяжких преступлений.