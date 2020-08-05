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Парламент утвердил в первом чтении проект уступок безработным

Парламент утвердил в первом чтении проект уступок безработным
Милли Меджлис
5 августа 2020 г. 16:45
Парламент утвердил в первом чтении проект уступок безработным

Проект поправок в закон "О страховании от безработицы" был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, о проекте сообщил председатель комитета Милли Меджлса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он сказал, что в целом предлагается 20 поправок в девять статей закона. Проект подготовлен с целью усиления социальной защиты безработных и расширения охвата системы страхования от безработицы.

Согласно проекту, для лиц, трудовой договор которых был прекращен на основании ликвидации государственного органа или юридического лица, сокращения численности работников или штата, страховой стаж сокращается с 3 лет до 1 года.

В связи с расширением охвата страховых выплат предлагается также проедоставить право на страховую выплату для лиц, разорвавших трудовой договор на основании истечения срока срочного трудового договора в стране. Согласно предложению, для назначения страховой выплаты лицо должно иметь непрерывный стаж работы по срочному трудовому договору не менее 3 лет, его трудовой договор должен быть прекращен в соответствии с пунктом б) части 2 статьи 68 Трудового кодекса.

Страховая выплата будет выплачиваться по истечении 3 месяцев с даты регистрации лица в качестве безработного, при условии, что это не будет лицо, отказавшееся от предложенной ему подходящей работы в этот период работы. Страховая выплата будет выплачиваться в течение 3 месяцев по минимальной ставке, повторная страховая выплата не будет допускаться. В случае применения указанного механизма в течение года можно будет привлечь к страховой выплате до 35-40 тысяч безработных. В то же время в проекте предлагается создать механизм электронного назначения страховой выплаты по безработице.

После обсуждения проект поправок в закон был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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